桃園造勢湧人潮！張善政火力全開砲轟民進黨 怒批「喪盡天良」：最氣不過「這事」 @中時新聞網

國民黨桃園市長候選人張善政22日舉辦北區造勢晚會，號稱近2萬人參加。而張善政今（23）日也在臉書上指出，民進黨為了一場選舉，網軍、側翼傾巢而出，無所不用其極的要抹黑、抹紅。張善政更說，讓他最不能接受的是綠營網軍惡意扭曲，影射他是炒地皮的大地主，其中最惡劣的，莫過於把他在三芝安奉父母親遺骨的塔位拿來做文章，同時張善政也強調「桃園的鄉親是明智的。11/26，會站在善良的這一邊」，引發討論。

張善政在臉書上PO出一篇「一本初衷，堅持善良，拚桃園市政第一」的文章表示，昨日是他北區競選總部成立的日子，張善政也感謝朱立倫主席、新北市侯友宜市長、台中市盧秀燕市長、中廣董事長趙少康到場，還有羅智強透過影片來幫他站台，張善政說，「我們『秀友善』連線， 一定會持續努力，邁向勝選，共同把市政拚到第一」。

張善政也提及，「還有我們勞苦功高的團隊夥伴，萬美玲委員、呂玉玲委員、魯明哲委員、張育美委員、桃園市議長邱奕勝，以及13區的議員候選人。這些日子，都是靠大家扶持我、帶領我，我們才能一起走到今天，看到勝利的曙光」，同時也強調「當然，我們桃園的市民，才是永遠的主角」，張善政說，昨日現場近20000位鄉親熱情的吶喊，展現出大家想要改變的強烈意志，而現場相挺的鄉親，有長輩、有年輕人、有可愛的孩子，他們熱切的眼神，不斷提醒張善政「參選桃園市長的初衷」，而張善政強調「毫無疑問，桃園市民就是我最強的後援，最有力的支持！」

張善政坦言，他曾在桃園龍潭工作了12年，「這段時間，是我在宏碁擔任副總、在Google擔任總監，拓展科技視野，生涯轉變的關鍵時期。桃園改變了我的人生，造就了今天的張善政。可以說沒有桃園給予我的環境，就沒有今天的張善政！」因此，張善政也希望能用過去他在宏碁、Google服務，擔任政委、科技部長、行政院長，幾十年累積的知識、經驗與能力，來回報桃園。「把桃園市政每一個面向，都拼到第一，使桃園真正蛻變，成為科技、宜居、充滿觀光勝景，讓桃園人驕傲的亞洲智慧新都！」

不過張善政也提到，自從他參選以來，所期待的政策討論、良性競爭並沒有出現。反而是民進黨對他的污衊與中傷，紛至沓來。網軍、側翼傾巢而出，無所不用其極的要抹黑、抹紅。張善政直呼「最讓我不能接受的，就是在中選會公佈候選人的財產申報資料後，綠營網軍惡意扭曲，影射我是炒地皮的大地主。其中最惡劣的，莫過於把我在三芝，持分不到0.5坪的土地拿來做文章，那是我安奉父母親遺骨的塔位！」

張善政最後也說，民進黨為了一場選舉，可以無下限到這種程度。連我們台灣人傳統的善良，對往生長輩最基本的尊重，都蕩然無存。張善政表示「我知道未來這種毫無根據的醜化、造謠，絕對會越來越多，選舉一天不結束，民進黨的惡質手段，就不會結束，但我毫不畏懼，我有桃園鄉親們對我的支持，做我的倚靠，讓我有十足的勇氣，與惡霸的民進黨，網軍、側翼不斷戰鬥！」