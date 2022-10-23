雲林社造嘉年華，本月29、30日在林內鄉寶隆紙廠登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林社造嘉年華，本月29、30日在林內鄉寶隆紙廠登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林社造嘉年華，本月29、30日在林內鄉寶隆紙廠登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林社造嘉年華，本月29、30日在林內鄉寶隆紙廠登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

1年1度的雲林社造嘉年華，已成為雲林縣內社區的一大盛事，今年以「雲林社造百貨行 行行出狀元」為主題，即將於本月29日上午10點在林內鄉寶隆紙廠熱鬧登場，邀請全台民眾10月29日及30日來林內鄉寶隆紙廠，走踏「巷」道地熱情的巷仔內精彩趣味。

今年活動將集結雲林縣內45個社區、公所及相關局處等多達60個單位參與，現場每日超過2000份的社區工藝、美食免費抽戳樂與幸運摸彩，還有超值又優質的白晝與黑夜預約享好禮限定活動（藝術導覽、草地星空野餐電影院、社區微醺音樂餐桌）等。

除了本月29日主場開幕式，本年度更結合行政院水土保持局補助縣府城鄉發展處「農村總和計畫」，推動「巷仔內好𨑨迌」社區遊程20條（14條1日遊、6條2日遊），即日起至11月中每個星期六、日都有不同的山海特色遊程，歡迎全台民眾到雲林𨑨迌，度過美好周末。

本月29日與30日在林內寶隆紙廠舉辦的社造嘉年華，精心規畫多元展區，帶大家透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，感受「雲林社造百貨行」如何「行行出狀元」，包括在「文武戲狀元」看一齣齣充滿時代記憶的社區劇場，還有新住民歌舞演出。

走入充滿山海風味香氣的「灶腳總鋪師」吃一口阿嬤的手路菜；佇足「玲瓏小什物」，看巷仔內狀元手把手教導從小玩到大的獨門工藝；不能錯過「天橋說書人」打開神祕木盒分享社區故事，在「遊程說唱舞台」聽社區人講述整年有什麼好玩的。

雲林縣社區營造深耕在地多年，本次「2022雲林社造嘉年華」擴大舉辦為2天活動，以充滿復古意趣的「社造百貨行」辦理「周年慶」概念，將縣內每個社區的特色、產業、美食、工藝展現給大家；雲林縣雖然是農業大縣，但透過社區營造，不只帶動地方發展，也提供鄉親情感交流、經驗分享的平台，讓雲林縣成為1個宜居且幸福的縣市。

今年社造嘉年華特地選在「林內紙蝶生態地景園區」舉行，園區內有許多可愛、優美的裝置藝術，本月29日夜間更結合虎年營造多處小虎造型的光環境打卡點；適逢萬聖節前夕，還能預約「親子扮裝走秀」，角逐最佳造型獎，以上皆為周年慶限定活動，適合全家走訪出遊，千萬不要錯過。

此外，本月30日下午還安排「社區遊程說唱舞台」，邀請全台觀光旅遊業者造訪雲林，認識各社區最道地豐富的玩法。活動詳情請至雲林縣政府文化觀光處活動網站查詢。