基隆市長候選人謝國樑與同黨議員23日前往信義市場拜票。（基隆市長候選人謝國樑提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長候選人謝國樑與同黨議員23日前往信義市場拜票，並提出未來當選市長，將優先通盤規劃市場改建計畫，符合民眾需求。

謝國樑今天在議員張芳麗、藍敏煌、江鑒育陪同下，到信義市場拜票，並提出自己對市場改建計畫的看法。他指出，信義市場位在市中心，鄰近中正區與仁愛區，平假日有許多民眾前往採買，但建物使用逾40年，已出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，被市府列為需改建名單。

謝國樑表示，許多民眾向他反應，信義市場除老舊，週邊停車空間也有不足問題，時常為了排停車位造成道路併排回堵，因此，未來他上任市長後，將優先通盤規劃市場改建計畫，讓市場改建案能更符合民眾需求，並創造攤商、市民、市政府，三贏局面。

最後，謝國樑強調，未來將持續邀請各區市議員走訪基隆各大市場與民眾問候，希望大家一起打一場漂亮的團體戰，也一起關心民眾的需求，改變基隆、讓基隆更好。