在開除涉嫌酒駕的林冠年參選竹北市長的黨籍後，民眾黨竹北市縣議員候選人陳立基和市民代表候選人林俊智，23日拜會國民黨竹北市長候選人林為洲，針對目前民進黨鋪天蓋地「全黨打1人」的選風交換意見，也凸顯「藍白合」的意向。

民眾黨在竹北市估計至少有1萬3千票的潛在實力，林冠年涉酒駕被開除黨籍和徹銷提名後，林為洲和高虹安共同參加關心失智症的活動合唱，林並和民眾黨市民代表候選人游雅婷 倡議不分黨派共推「1到6歲一通電話假日臨托服務」，奠定「藍白合」的基礎。

陳立基是台大化學博士的「工研人」，參選竹北市縣議員獲得柯文哲力挺，參選市民代表的林俊智則是社福碩士，2人聯袂拜訪林為洲雖是對新竹選風做超越藍綠的請益之旅，但也凸顯「藍白合」的意向。

陳立基表示，高虹安擁有新創事業的成功經驗，領導團隊成員走出私法人的舒適圈，一起面對前途不明的產業未來，並成功落實鴻海大數據技術升級轉型，高虹安過去的榮耀紀錄， 卻因為選舉被民進黨說成是問題重重，讓他感到很不平。

林為洲痛批民進黨抹黑高虹安，敗壞新竹選舉風氣，指他長期與高虹安在立法院與大新竹區域跑行程時都互動良好，在日光原域活動曾與高虹安、陳立基一起主動上台歌舞同歡，還有攻城獅籃球賽一同觀戰，近期也在華香堂的感恩音樂會與高虹安合唱「外婆的澎湖灣」，一起為弱勢照顧政策一起努力。

3人一致認同超越藍綠不是消滅藍綠，而是讓不同黨派的人，都可以在國家運轉的體系中一起努力，讓竹北變的更好才是最重要的事情，選舉過程的惡意扭曲，都是沒必要，應該多花時間來做可以讓城市進步的事情。

例如經國橋的汽機車分流，中央已確認會投入資源進行改善，執行過程需要縣府和市公所合作，更要有民意代表仔細協助市民把關所有細節和掃除盲點，不能像新竹市一樣，花12億蓋一個只能用2次的棒球場，還讓球員造成運動傷害。