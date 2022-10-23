國民黨桃園市長候選人張善鄭22日晚間舉辦北桃園造勢晚會，卻遭民進黨對手鄭運鵬酸說很多人是動員來的，至於前高雄市長韓國瑜究竟會不會到桃園輔選都被大做文章，對此，張善政今天說，韓國瑜未到場又被翻高雄市長選後落跑一事，就像他批評桃園市政就被鄭批評這是唱衰桃園，根本是情緒勒索，鄭運鵬有這種心態根本不適合當桃園市長。

張善政說，22日晚間舉辦的北桃園造勢，非常感謝出席活動的鄉親，今天早上在八德的市場掃街，遇到很多民眾主動說有參加造勢晚會非常感動，可是民進黨又在說是動員，這是不可能的事情，他則是非常感激這麼多熱情的鄉親。對於韓國瑜沒有出席造勢晚會，張表示，這場活動本來就沒有邀請他，安排韓國瑜是在另外的時間，他昨天是在台南支援造勢，所以是南北分進合擊合作。

張善政也說，對手鄭運鵬說他一直在批評桃園市政，好像是在唱衰桃園，他覺得市政本來就應該接受監督，如果說去評論市政就是在唱衰，就是準備要落跑，這是一種情緒勒索，鄭運鵬有這種心態，表示他根本就不適合做市長。

張善政出席與龍潭區黨籍市議員、里長聯合造勢，是否能成功帶動母雞帶小雞氣勢？他則說，大家就是互相幫忙，互相合作是一個團隊。至於今天他也有出席仁海宮的一場宗教活動，因為桃園市長鄭文燦及對手鄭運鵬也有出席，原本安排張上台剪綵卻未見他人影，張則說，到場致意是重點，有沒有上台剪綵那不是重點，重點是讓在場的民眾感受到與他們互動的誠意跟熱情。