有些人財運不錯，但就是守不住錢財，賺得再多也存不了多少錢。命理專欄《旺好運》分享，以面相學的角度來看，若臉部有眉毛破損、鼻頭扁塌、鼻孔外露、嘴合不攏、下巴有傷痕、耳骨外翻等6大特徵，就容易面臨漏財危機，應培養節省、儲蓄的好習慣。

面相一：眉毛破損

若眉毛不夠完整，像是中間有斷掉，或眉頭、眉尾有破損等，皆表示財運不穩，在投資理財方面需特別小心謹慎，最好培養節省、存錢的習慣。

面相二：鼻頭扁塌

鼻頭有凹洞、扁塌的人財運較不佳，常有破財可能，加上性格偏膽小，容易被別人欺負，因此事業發展也不太順利。

面相三：鼻孔外露

鼻孔外露的人大多喜歡享受生活，且對情人非常大方，出手闊綽，所以經常因為在消費、娛樂上沒有節制而破財。

面相四：嘴合不攏

嘴巴大且合不攏，或是經常習慣性微張嘴巴的人財氣易外漏，難以守財，常常把錢花在不必要的娛樂上，或投資經常虧損。

面相五：下巴傷痕

如果下巴有傷痕，表示事業、家庭狀況容易動盪不安，甚至遭遇小人，或被身邊親友拖累，財運較低迷。

面相六：耳骨外翻

耳朵偏小，且耳骨外翻的人脾氣較大，聽不進別人的意見，很可能有散財的危機，就算賺進再多財富，也難以存下。

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