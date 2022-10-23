新北汐止工建路因連日大雨沖刷，路面下方有土石流失，造成路面下陷，水利局連夜進行路面搶修，選舉行程滿檔的新北市長侯友宜今（23）日在臉書上表示，經過工建路的車輛都會做適度調整，設臨時車道。同時侯友宜也提醒，「雖然北部的雨勢在傍晚會逐漸減緩，外出的市民朋友請隨時注意氣象資訊，非必要請避免前往山區及海邊活動，行車小心慢行，安全第一！」引發討論。

侯友宜在臉書上表示，連日大雨後，汐止工建路137號前出現路面下陷，侯友宜中午也趕緊前往勘查道路坍陷的搶修情形。經過水利局的同仁專業判斷，發現底下16米汙水下水道的幹線破裂，必須採低壓灌漿的方式，這段期間，經過工建路的車輛都會做適度調整，設臨時車道。侯友宜更責成水利局工程人員必須盡快完成，警察局也要做好交通管制路段的指揮，交通局則是研定交通替代方案，以確保住戶及用路人的安全。

最後侯友宜也說，工建路搶修工程的管制路段經過工建路（樟樹二路至同興路段），在搶修完畢之前全時段封閉，請大家配合現場交通管制人員指揮方向通行，為了安全，暫時性的不便，敬請市民朋友見諒！另外侯友宜也提醒，「雖然北部的雨勢在傍晚會逐漸減緩，外出的市民朋友請隨時注意氣象資訊，非必要請避免前往山區及海邊活動，行車小心慢行，安全第一！」