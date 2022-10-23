台灣學生聯合會將在今天下午舉辦2022市長選舉青年論壇，4名市長候選人僅國民黨張善政沒有參加，遭民進黨對手鄭運鵬及無黨籍鄭寶清大酸國民黨不重視年輕人，張善政今天下午赴龍潭參加造勢活動時指出，要感謝青年朋友邀他參加活動，但是與之前安排的好幾個活動時間衝突，只好忍痛缺席，但關心青年議題、跟青年互動熱忱是不會變的。

張善政說，因為今天有好幾個活動時間都已事先安排，很難把其他活動調開，所以只好忍痛缺席這場青年論壇，但遭鄭運鵬酸提出青年政策只是為了騙選票，張則氣憤表示，鄭運鵬講這麼多酸言酸語啊，實在不想再回答，覺得他應該要先把自己去大陸做生意的事情交代清楚比較重要，把自己先交代清楚，再去來講別人的事情。

另外，針對張善政日前接受專訪時自稱「抗中」，但在個人臉書卻po文認為「工研院等禁用華為手機的規定抓錯方向、沒有必要」，鄭運鵬說國民黨傾中，包括張善政對中國的關係前後矛盾。張對此則說，任職行政院的幾年期間，擔任行政院的資安長、資訊長，怎麼會有親中的心態？要求鄭運鵬不要再抹紅，自己跟對岸網軍對幹了這麼多年，甚至被對岸的中央電視台點名鄭運鵬都不去看，在網路上捍衛台灣這麼多年的時間鄭運鵬也都不講，只在講這些抹紅的事情，非常不可取。