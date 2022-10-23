秋冬之際日夜溫差大，正式流感好發期，由於近來多種病毒齊發、細菌潛伏，各醫院小兒科患者明顯增加，花蓮門諾醫院呼籲家長落實勤洗手、戴口罩等防護工作，若發現孩子有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒甚至出現呼吸喘等症狀時，應盡快就醫，避免引發併發症。

2歲的小潔（化名）連日高燒，經家人送往醫院就醫後，才發現她感染腺病毒，經治療、打點滴後，才逐漸康復，但期間不舒服的面容，在家人眼中，看了相當心疼。

門諾醫院小兒科醫師余進光說，近日小兒科診間明顯看到許多小小患者戴著口罩候診，咳嗽咳不停再加上濃濃痰音，讓陪診的家長相當不捨。由於新冠疫情尚未平息，除擔心孩子染疫，天氣變化及流感盛行影響，不論是門診或急診，都能見到兒科就診人數的增加甚至兒科病房幾乎滿床，其中又以2歲到小學低年級的患者最多，除A型流感、黴漿菌、腺病毒感染等，呼吸道融合病毒感染的幼童也不在少數。

余進光指出，呼吸道融合病毒的症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、痰液增加、食慾不振等，症狀與感冒相似，再加上新冠疫情社區化，很多家長在第一時間難以分辨，他提醒，除透過家用快篩試劑排除染疫與否，若聽到孩子呼吸時有「咻咻咻」的聲音，很可能是受到呼吸道融合病毒的感染，應盡快到醫院進一步的檢查與治療。

余進光表示，呼吸道融合病毒非常難搞，因此病程較長，大約要2周以上才會痊癒；另，持續發燒以及咳不停的腺病毒及黴漿菌也在這波就醫潮中居高不下，因此家長見孩子有症狀時務必要提高警覺，且應及早就醫。

此外，門諾醫院也提到，A型流感來勢洶洶，由於流感病毒傳染力強，各年齡層皆可能感染，尤其是嬰幼兒、長輩和慢性病患者，都可能因流感併發重症，流感疫苗接種至少要2週後才會產生保護力，建議在尚未進入流感高峰期前，符合資格的民眾應盡快完成流感疫苗的注射，尤其家中有滿6個月以上的幼童應盡早施打加強保護力。