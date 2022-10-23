南瓜派風味那堤，原價145元起，限時優惠價116元起。（星巴克提供）

萬聖節將至，星巴克主推甫於日前上市，銷量遠甩太妃核果風味那堤的傳奇飲品「南瓜派風味那堤Pumpkin Spice Latte」，該品項推出至今，成為星巴克唯一一支擁有自己粉絲團及Twiter帳號的飲品。

靈感來自於秋季經典糕點南瓜派，混合了經典義式濃縮咖啡與牛奶，再佐以濃郁辛香料包括肉桂、荳蔻、丁香等香氣的「南瓜派風味那堤」，入口溫暖，歡慶Halloween，星巴克也於25日至31日推出「萬聖同樂價」優惠活動，指定南瓜派系列飲品於活動期間都可享限定價。

秋意蕭瑟，星巴克即起於全門市推出「秋日星意保暖毯滿額贈活動」，運用品牌經典綠色，點綴以咖啡器物圖案，質感的設計搭配保暖毯可以扣起披在肩上或是攤開放於腿上，無論是居家時順手蓋著、或是辦公時披上、甚至外出露營攜帶，微冷的天氣特別能帶來暖意，保暖毯亦可收納成筒狀，簡便隨行。凡顧客於活動期間，於門市單筆消費金額滿2500元，即可獲得秋日星意保暖毯一件，或消費滿350元即可以520元加購。