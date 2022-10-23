在台日皆具高人氣的居家用品店「無印良品」今年9月先是在東京的三鷹開了「無印良品 500」店，店內大約7成都是500日圓（約台幣107元），展售更接近生活的種種小物用品，有的甚至用一個銅板就可購得，吸引了大量來客，有時結帳還需排長龍。

不讓關東地區專美於前，關西「無印良品 500」也在10月開幕了，地點在大阪的茨木市，可從梅田搭乘阪急電車京都線往京都方向、約30分鐘就可抵達到茨木市車站，車站與購物城「ロサヴィア（Rosavia）茨木」直接連結，下雨也不需擔心，前往京都移動間可順便一逛，還能感受到當地民眾生活氣氛。

該店店長藤原認為，顧客看到展售的商品時很容易覺得「對了，其實我也需要這個，反正很便宜」，同樣也在結帳處排起了隊伍。藤原店長舉例像是「螢光筆」（50日圓，約台幣10元）、「便條紙」（290日圓，約台幣62元）、以及「卸妝棉（190日圓，約台幣40元）都是「很適合順便買回家的商品」。官網上還提供各種搭配，可作為參考。