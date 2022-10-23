國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部，23日舉辦「藝文界及社區營造後援會」成立造勢，場面盛大。(盧秀燕競選總部提供)

台中動漫界下午在燕子總部舉辦「ACG動漫分享會」，虛擬網紅雨宮夢與打扮成「禰豆子」的Coser現身會場。(盧秀燕競選總部提供)

台中動漫界下午在燕子總部舉辦「ACG動漫分享會」，虛擬網紅雨宮夢與打扮成「禰豆子」的Coser現身會場。(盧秀燕競選總部提供)

台中動漫界下午在燕子總部舉辦「ACG動漫分享會」，虛擬網紅雨宮夢與打扮成「禰豆子」的Coser現身會場。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部，23日舉辦「藝文界及社區營造後援會」成立造勢，中部地區超過百位重量級藝術家、演藝團隊及社區營造團隊到場力挺，場面盛大；台中動漫界下午並在燕子總部舉辦「ACG動漫分享會」，虛擬網紅雨宮夢與打扮成「禰豆子」的Coser現身會場，與動漫愛好者開心互動。

盧秀燕「藝文界及社區營造後援會」成立活動由總部代表賴森林主持，上百名藝文界與社區營造團體齊聚，秀台中好文化後援會、共善共好社區後援會表示，盧秀燕施政成績卓越，屢獲中央各項評比佳績，呼籲喜愛藝文的民眾力挺盧，讓台中文化與藝文建設持續發展。

在疫情期間飽受衝擊的演藝團體則說，疫情影響他們的營運與生計，盧市府率全國地方政府之先，推出「藝文紓困振興」方案，鼓勵藝文團隊線上展演或創作，如同及時雨一般陪他們度過疫情寒冬；且市府近幾年積極改善藝文場館相關設備，讓觀眾及演藝團體都很有感。

由雨宮夢創作者「U爸」號召，包括台中漫畫從業人員職業工會前理事長洪育府、台灣虛擬歌手交流研究會理事長楊致承等動漫界代表、動漫愛好者下午齊聚燕子總部，舉辦「ACG動漫分享會」，讓總部宛如變身成為動漫風的活動發布會，氣氛活潑。

「U爸」說，動漫界是超越藍綠且色彩繽紛、富有創意的大家庭，他們看到盧市府4年來以具體行動支持台中動漫產業發展，像是藉由虛擬偶像推廣市政或相關活動、支持產業創作台中有獨有的未來城市代言人V-TUBER雨宮夢，頗見成效，期待盧秀燕未來持續推動動漫產業更蓬勃發展。

盧秀燕競總指出，台中市文化底蘊深厚，盧就任後更大幅提高文化預算；根據知名媒體進行的施政調查，台中市在「藝術文化」項目獲金獎，未來將持續推動各項展演活動。