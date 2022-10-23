對於疫苗採購合約必須保密30年的說法，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（22）日在吳子嘉主持的《董事長開講》網路節目表示，他看到合約有「除外條款」，就是如果當法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密；「所以今天陳時中的謊言，正式被戳破了！」

民進黨台北市長候選人陳時中今對此回應，「第一，在合約上有寫，大家看過這份合約，上次也有講過，在一定程序之下，是可以解密的，這是一個前提。」

陳時中強調，「他既然看過，如果他想解密，他就透過這些程序來，不用在外面一直放話，他知道程序嘛！知道怎麼做，既然知道怎麼做，就該去做啊！」

陳時中進一步說，「第二，他也看過某一家的價格，他一直說我擋疫苗，那我要問他說，他會不會把這價格對外講？他說我不願意對外講，我也知道，他也知道，為什麼他要求我講？他不用講？他也可以講啊！他如果決定應該講出來，就講出來！」

陳時中繼續問，「那個價格可以買嗎？這幾個問題我相信他要來回答。他已經問我很多次，我本來不想再講這個議題。但既然一而再、再而三這樣問，我就還是要把它弄清楚！」

蔣萬安則認為，陳時中胡說八道，全立法院有誰知道疫苗採購價格？三分之二都被陳時中塗黑的資料，「只有你知道價格、只有你在阻擋疫苗！」陳時中到底在說什麼？所有解密的鑰匙都在政府手上，陳時中他不是無知，或從頭到尾完全不清楚狀況，或徹頭徹尾魁儡角色，要不就是大說謊家！