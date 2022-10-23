新竹街口攻城獅23日於LIONEERS HUB訓練基地舉辦開季誓獅大會，球團齊吼出「SOUL OUT」年度口號，號召所有新竹獅紫軍獻出靈魂齊心支持攻城獅，也象徵攻城獅門票與商品能持續繳出亮眼佳績全部「SOLD OUT」。

楊文科縣長今於活動開場期許新竹街口攻城獅能成為「全台跟城市連結最緊密的職業籃球隊」！街口支付董事長梅驊也現身力挺，除了讚賞攻城獅為城市與品牌帶來的正面效應外，也將持續完善支付生態圈，希望給予獅紫軍們更多元的觀賽體驗，新賽季能一雪前恥奪下總冠軍。身為屬地經營有成的職業籃球隊，攻城獅團隊將推出12周豐富主題日，攻城獅自家球星也在活動尾聲演繹新賽季周邊商品。

新竹街口攻城獅上賽季一路打破眾人質疑殺入總冠軍賽，更是在新竹掀起紫色狂潮，於大街小巷皆能看見商家與居民於住宅外掛上攻城獅應援旗，新賽季球團不僅要讓「攻城獅」融入城市生活中，更希望透過「SOUL OUT」年度口號引出獅紫軍們靈魂深處那頭猛獅，無論精神或是身體力行，只要進到攻城獅主場就要竭盡全力為球隊獅吼吶喊。

攻城獅球團本周推出賽季城市應援計畫2.0，只要到攻城獅官方帳號填寫表單，即有機會獲得限量球隊旗幟兌換券，並至竹北遠百攻城獅品牌店領取。除此之外，今年攻城獅也將與新竹縣政府、竹北市公所合作，將竹北街頭籃球場、城市知名地標打造為攻城獅彩繪球場與藝術裝置。攻城獅合作夥伴新竹物流，也將貨車塗裝設計為攻城獅視覺樣式，期盼所有新竹居⺠對「攻城獅」認同感能持續提升。

林冠綸總教練上賽季帶領攻城獅自谷底翻身，更拿下PLG聯盟年度教練獎，攻城獅球團於記者會中正式宣布與林冠綸總教練續約三年，相信在他的帶領下，攻城獅必定能拿下隊史首座冠軍金盃。林冠綸總教練非常感謝攻城獅球團提前續約，「我感受到胡瓏智董事長與股東群對我的肯定和尊重。」他也表示：「新賽季攻城獅將以新隊呼“Pound the Rock”理念不斷地挑戰王者，打破外界質疑，打破所有障礙，目標是成為強隊並衝擊總冠軍。」

剛升格為新手爸爸的高國豪表示：「雖然最近球場與家庭兩邊來回奔波蠻疲憊的，但這樣的生活讓我很享受，有了兒子以後，自己的心態更趨成熟。」談到新賽季目標，高國豪認為，這是他征戰職業的第三個賽季，希望自己展現更多領袖氣質，要以身作則，成為可以領導球隊的角色。

攻城獅近日迎來本季第四位洋將特壞，球團也特別安排辛巴、班尼特、阿提諾與特壞進行訪談。身為球隊支柱，辛巴期許自己能扛起隊內橋樑角色，帶給隊友更多正面能量！班尼特於高雄熱身賽中膝蓋受傷，班尼特表示，「目前傷勢復原漸入佳境，已經開始恢復基礎訓練，目標是趕上11月5日開季。」

阿提諾談到與辛巴搭配時，他信心地說：「經過熱身賽以後，我們的默契越來越好，更知道彼此的攻擊習性，希望可以透過禁區優勢幫助外圍射手有更好的出手機會。」剛加入團隊的特壞，過去在「總冠軍賽」時皆繳出亮眼成績，特壞表示，「我在場上時比較沈穩，不太會有過大的情緒起伏，這可能是我在高壓比賽表現穩定的原因，希望我也能將這特性感染其他隊友，幫助年輕球員在場上做出對的決策。」

今年攻城獅球團精心規劃了12周主題日，分別是主場開幕戰獅吼音樂祭、獅黑召集令、風之祭典、小小獅樂園、喵喵日、雙獅好友日、初戀的紫色系、沙漠季、宅男打籃球、五龍五獅、彩虹日、新竹好野人。其中特別的是，球團將規劃讓獅紫軍感同身受的「獅黑召集令」與在地連結度很高的「風之祭典」。除此之外，今年攻城獅將與兩支職棒隊伍合作主題日，分別是與統一獅隊「雙獅好友日」、味全龍隊「五龍五獅日」。