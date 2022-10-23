中華隊今天在季軍戰打擊火力終於甦醒，靠著陳聖平單場雙安、3打點，加上先發投手李晨薰主投5局、失1分，以3比1擊敗墨西哥，奪下本屆U23世界盃棒球賽季軍，寫下隊史最佳成績。

中華隊在預賽打出5連勝，但來到超級循環賽後卻苦吞3連敗，最大主因就是打擊沒能發揮，得點圈有人時總是欠缺臨門一腳。今天與墨西哥的季軍戰，中華隊打線再度做出更動，終於收到不錯的效果。

中華隊先發投手李晨薰在首局雖被敲安又投出暴投先掉1分，但打線立刻在下半局給予火力支援，曾頌恩安打後靠隊友短打推進上二壘，陳聖平補上直擊右外野全壘打牆上的二壘安打助隊扳平。

3局上中華隊攻勢再起，1出局二、三壘有人時墨西哥選擇故意保送曾頌恩形成滿壘，雖然顏國晉遭到三振，但陳聖平再次跳出敲出帶有2分打點的一壘安打，助隊3比1領先。

李晨薰先前在預賽先發面對委內瑞拉，2局投出3次三振，被敲4支安打、失1分，今天再碰中南美洲球隊，用85球投5局，投出4次三振、1保送，僅被敲3支安打、失1分。莊昕諺後援2局無失分，成功守成，中華隊奪下隊史最佳的季軍。