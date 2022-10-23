Most people don’t realize that construction in California isn’t 10% slower than the state of the art, but more like 100X slower. pic.twitter.com/pZYV8i9MCS — Balaji Srinivasan (@balajis) October 18, 2022

矽谷創投公司大老Marc Andreessen先前抨擊美國效率不彰，指加州高鐵建設牛步化，如果是在中國大陸早就蓋好了。近日又有美國網民在推特抱怨加州矽谷的建設力度不足，結果美企業家、天使投資人Balaji Srinivasan回覆：「比起中國，加州的建設速度慢了100倍」。特斯拉執行長馬斯克也在評論區附和說：「沒錯！」

觀察者網報導，Srinivasan舉了4個大陸「基建狂魔」案例，對比美國基礎建設發展遲緩。

他舉第一個例子是，2018年1月19日，1500餘名工人同時上陣，福建龍巖火車站在9小時內完成大改造。當地市民一覺醒來，龍巖站就完成「大換血」。第二例是，2015年的北京三元橋大修，工程僅花43小時，就恢復通車。

Srinivasan還提到，當別國還琢磨著在陸地上建高鐵時，中國已經把高鐵建到了海上；還有中國大陸房企運用模塊組裝，在28小時內蓋了一座10層樓高的公寓。

光是這4個案例已經把一些美國網民整個破防了。有人哀號，「不僅是加利福尼亞，整個美國都是這樣！」

有網民指出，馬斯克在中國的特斯拉超級工廠，從開始動工到第一輛車投產交付，僅花了11個月時間，沒有人比他更能體會什麼是「中國基建」、「中國效率」。

還有網民也表示，很享受米帝對於中國基建一副沒見過世面的樣子。不過相較於這四個單體建設範例，他個人覺得火神山雷神山醫院的建設奇蹟，那種與生命賽跑的氣勢更為震撼。

據中國新聞網報導，曾參與相關項目的中鐵四局總工程師認為，大陸基建速度之所以這麼快，一是基礎設施審批工作效率高，從立項到審批、建設，各部門全力推進；二是大陸有強大、全系統的製造業，基礎設施建設所需的原材料資源豐富；三是科技引領力不斷增強，工藝工裝創新不斷加快工程建設速度。