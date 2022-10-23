台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱從小就經常跟著母親到興德市場採買，許多攤商大哥大姊都是認識十多年的老朋友了，對他而言來這裡就像「行灶腳」，展現真正「在地囝仔」優勢。（台北市議員候選人高揚凱提供／張立勳台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱的「揚凱蹲」打動許多選民，坊間也傳出「阿凱這個少年家足骨力！」的聲音，高揚凱用「骨力」換來鄉親的鼓勵，讓他越跑越有信心，也越來越有衝過關的氣勢。（台北市議員候選人高揚凱提供／張立勳台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱新人參選，沒有現任優勢，加上選戰計畫受到疫情影響，選情格外艱困，高揚凱只能靠勤跑大小活動，與鄉親鄰里「搏感情」，一步一腳印、一雙手握過一雙手，來爭取選民的認同支持。雖然選情艱困、危急，但「揚凱蹲」的身影逐漸打動選民，坊間也傳出「阿凱這個少年家足骨力！」的聲音，高揚凱用「骨力」換來鄉親的鼓勵，讓他越跑越有信心，也越來越有衝過關的氣勢！

高揚凱表示，在選戰的最後階段，他結合里長們與社區組織組成懇託拜票團隊，開始打起紥紥實實的巷戰。高揚凱日前由興光里洪正平里長及興豐里里長余鴻儒等率隊，與競選團隊一行走訪文山區興德及興隆市場獲得攤商與民眾的熱烈歡迎。高揚凱一一向鄉親拜票懇託，每遇坐輪椅或行動不便的長輩鄉親，高揚凱總是蹲著傾聽長輩的心聲和鼓勵，並適時放大自己說話的音量，確保與長者溝通無礙，招牌的「揚凱蹲」讓鄉親感受到尊重與體貼，為他贏得廣泛的讚聲。

高揚凱說，興德市場是他自小到大最常光顧的市場。高揚凱從小就經常跟著母親採買，許多攤商大哥大姊都是認識十多年的老朋友了，對他而言來這裡就像「行灶腳」，展現真正「在地囝仔」優勢，市場內有什麼好吃好玩的，他都如數家珍，而攤商對有這樣一位從小看到大的年輕人投入選舉，多抱持正面態度，並給予高揚凱支持、鼓勵，並祝福他高票凍蒜！

昨天深夜才從國民黨台南市長候選人謝龍介總部造勢晚會場子趕回台北，今早高揚凱又馬不停蹄與台北市長候選人蔣萬安、藍營前輩戰將們合體造勢，參加文山區健行暨運動社團表演活動，獲得地方鄉親熱情歡迎與支持。

高揚凱堪稱「最挺蔣萬安」的國民黨新世代戰將，高揚凱說，相信自己和蔣萬安能夠通過選民的檢驗，未來一定可以攜手為大安及文山的大建設、大發展做出具體貢獻。雖然對年底選戰具有堅定信心，但是高揚凱仍然戰戰兢兢、絲毫不敢大意。因為大安、文山區市議員選情緊繃，參選爆炸，新人出頭不易，高揚凱懇請鄉親給9號「戰鬥凱」高揚凱一個機會，讓「敢戰肯拚接地氣」的年輕新人為大家來服務。