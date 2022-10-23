南投縣長候選人許淑華、中寮鄉長候選人廖宜賢，23日成立中寮鄉聯合競選總部。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長候選人許淑華，與中寮鄉長候選人廖宜賢，23日成立中寮鄉聯合競選總部；許淑華表示，她若擔任縣長，會與廖宜賢合作，發展中寮鄉特色觀光旅遊，銷售農產品到國內外，引進科技農業協助農民。

縣長林明溱致詞時表示，政治人物不能為了選票欺騙社會，像許淑華、廖宜賢認真踏實、深耕在地，才是能為南投與中寮做事的好縣長、好鄉長；立委馬文君也推薦兩名候選人，未來縣府與公所互相配合會讓中寮鄉更好。

許淑華指出，她與馬文君在中央爭取經費，整治坑溝野溪及中寮投17線、27線道路品質提升，保障鄉民安全。她如果擔任縣長，將提高假牙補助、一社區設一長照中心、增加溫馨巴士等，讓長者醫療無煩惱；對於青年提供青農補助、開設青年窗口，幫助青年在鄉成家立業，讓老少中青都可以在南投安居樂業，讓南投成為全齡宜居城市。

廖宜賢感謝鄉民的支持，過去4年他爭取建設環鄉道路、北中寮加油站與納骨塔等，未來他也會繼續努力服務，爭取資源促進中寮鄉發展。