黃偉哲競選總部成立，支持者擠爆現場。（程炳璋攝）

許多綠營支持者無法擠入會場，改坐在場外看大螢幕。（程炳璋攝）

黃偉哲選戰大造勢，附近交通湧現車潮。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲23日競選總部成立算是選戰首場大造勢，綠營支持者中午過後各自搭車湧入會場，國道一號附近交流道中午過後出現大量車潮，台南市警局出動近百警力維持會場秩序與附近的交通疏導。

黃偉哲競總成立造勢選在國民黨台南市長候選人謝龍介競總成立隔天，藍綠較勁意味濃厚，首場大造勢請來綠營最大咖蔡英文總統，民進黨參戰議員候選人幾乎全部出席，也各自帶來支持者揮舞旗幟造勢，來自台南市37區的綠營支持者自中午就從各地搭車進場。

國道一號仁德交流道系統23日中午過後出現大量車潮，從下交流道後，一路塞到會場前的東門路，台南市警察局出動各警分局支援共87名警力，布署在會場維持秩序與路口要道疏導交通。

因人潮過多，活動開場前已客滿，仍有群眾在場外無法進入，許多支持者只能坐在會場外觀看大螢幕高喊「凍蒜」。

造勢活動約花2小時，下午4時結束，大批人潮湧出，現場以高齡群眾居多，多能聽從警方的交管疏導，周邊車潮在1小時內完成疏散。