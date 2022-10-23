張祖鈞（左）真摯的演技獲得金馬評審認可。（海鵬提供）

榮獲本屆金馬獎最佳影片、導演、原創劇本、原創歌曲、女配角及新演員等6項大獎提名的電影《哈勇家》，日前再度成功進軍國際，獲選美國聖地牙哥亞洲電影節的「亞洲熱門」單元。該片由台灣女導演陳潔瑤編導，除在國內試片口碑爆棚，國際熱度更持續飆漲，陸續獲選香港亞洲電影節、美國夏威夷國際影展及聖地牙哥亞洲電影節。

聖地牙哥亞洲電影節藝術總監Brian Hu看完《哈勇家》，不僅立刻圈入片單，誇讚是「近年最棒的台灣電影之一」，更幽默說自己「都想成為哈勇家的一份子」。而片中飾演孫子、現年17歲的張祖鈞，第1次演戲就入圍金馬獎最佳新演員，不僅在多場試片拔得頭籌、成為觀眾心中最愛的演員，更是Brian Hu誇讚的「樂觀向上」的代表人物。

張祖鈞年紀雖輕，卻一心想傳承泰雅文化，讓陳潔瑤相當感動，決定邀他演出《哈勇家》承續家族文化的小孫子「以諾」，也讓第一次演戲的張祖鈞，以其純真特質勝出，一鳴驚人榮獲金馬獎最佳新演員提名，更在《哈勇家》多場口碑場拔得頭籌、成為觀眾心中最愛的演員。

令人感慨的是，張祖鈞在拍攝《哈勇家》時，曾遭逢自己外婆過世，意外讓他的演出更加真實動人。那是一場他在家人離世後，獨自上山打獵卻毫無斬獲的戲，原本就情緒低落的他，演出時竟突然接到外婆過世的噩耗，戲裡戲外遭遇如出一轍，瞬間讓他情緒潰堤、當場泣不成聲，真實感受了「人生如戲、戲如人生」的滋味。