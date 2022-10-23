由客家委員會指導、台北市政府客家事務委員會主辦的「2022台北客家義民嘉年華」，今（23）日上午於中正紀念堂兩廳院前藝文廣場舉行。而國民黨台北市長候選人蔣萬安也參與了這場盛會，更在臉書上表示，將會從「藝文節慶、文創產業、文化預算、文化場域、文化記憶」五大面向推動台北成為文化城市，引發討論。

蔣萬安表示，今日他參加了「臺北客家嘉年華挑擔奉飯」活動，這是台北第35年舉辦義民祭典；蔣萬安也一早準時抵達，穿著客家藍染衣全程參與遊行，從台北市客家主題公園步行到中正紀念堂，在終點站跟幼兒客語學習親子挑擔隊的小朋友們合影留念。蔣萬安更提及，「鄉親們沿途跟我熱情互動、打氣；承蒙你、恁仔細，我也用客語來感謝鄉親的盛情」。

蔣萬安說，早年台灣多戰亂，客家先民為了保衛鄉土而犧牲，被尊稱為「義民爺」以表彰其忠義精神；當時戰場糧食短缺，客家先民會挑著飯菜慰勞前線將士，演變為挑著飯菜祭祀義民爺的百年習俗。蔣萬安也指出，上週四他召開「文化城市，台北標誌」的政策記者會，主張從「藝文節慶、文創產業、文化預算、文化場域、文化記憶」五大面向推動台北成為文化城市。

蔣萬安最後也表示，「客家文化就是未來要高度重視、並且發揚光大的城市文化亮點」，同時也感謝立委林奕華、台北市議員郭昭巖、吳志剛、闕枚莎、陳炳甫、王鴻薇、台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱一起響應客家文化活動。