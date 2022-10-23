新竹街口攻城獅隊11月新賽季誓獅大會，Muse Girls展示球團規畫的12週主題日。（羅浚濱攝）

縣府2020年與攻城獅籃球隊簽署合作後，新竹縣掀起籃球運動熱，新竹街口攻城獅隊針對11月新賽季，23日在 LIONEERS HUB訓練基地舉辦誓獅大會，化身「安西教練」的縣長楊文科到場與球團一同喊出「SOUL OUT」宣傳口號，鼓勵球員全力備戰，並號召所有新竹獅紫軍齊心支持攻城獅！

競選連任的縣長楊文科和竹北市長候選人的林為洲號次都是4號，2人在場合體比出「4在必得」的手勢，他致詞特別詢問「新竹縣長是幾號？」「竹北市長是幾號？」與會人士都回說「4號」，打趣說所以來參加「4獅大會」！

楊文科表示，縣府與攻城獅合作2年多來，他幾乎每場活動都參與，去年15場主場賽事共有超過8萬名球迷入場觀賽，攻城獅全體球員的拼戰精神，獲得新竹在地球迷的熱烈支持，見證攻城獅為新竹縣這座城市注入運動熱潮。

楊文科指攻城獅隊在台灣職籃颳起旋風，風靡全國，也期盼球隊經過球員戰力加強和調整後，今年球季要突破自我，向總冠軍的目標前進，讓全台掀起紫色風暴。

現場由Muse Girls展示今年球團所規畫的12週主題日，分別是主場開幕戰獅吼音樂祭、獅黑召集令、風之祭典、小小獅樂園、喵喵日、雙獅好友日、初戀的紫色系、沙漠季、宅男打籃球、五龍五獅、彩虹日、新竹好野人，其中也特別規劃「獅黑召集令」、「風之祭典」連結在地特色。

此外，今年攻城獅將分別與統一獅隊與味全龍隊合作，推出「雙獅好友日」及「五龍五獅日」主題日。

球團在會中宣佈與林冠綸總教練續約3年，林冠綸表示，去年攻城獅「坐二望一」，面對各方質疑是僥倖的聲音，今年目標名次會再進步一點，將打破所有質疑，攻城獅接下來都會站在聯盟前端，成為每隊都想要打敗的對手。