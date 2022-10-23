普丁23日向中共總書記習近平發出賀電，對他再次連任中共總書記表達「最熱烈的祝賀」。北韓官媒也報導說，北韓最高領導人金正恩也向中國國家主席習近平發出「最熱烈的祝賀」，恭喜習近平3度當選中央委員會總書記。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，克里姆林宮23日發布新聞稿指出，俄羅斯總統普丁對習近平再次當選總書記一職表示「最熱烈的祝賀」，中共20大也印證了習近平的高度政治權威，與中國共產黨的團結凝聚力。

普丁在賀電中表示，他相信中共20大的決定將協助中國完成其任務，並鞏固中國地位，而他也願意就發展兩國全面夥伴關係和戰略互動進行對話。普丁最後祝願習近平在工作中取得成功、健康與幸福。

另據北韓《朝中社》（KCNA）報導，北韓領導人金正恩也向習近平發出道賀信，恭喜習近平再次獲選為中共總書記。

中國第十四屆全國人民代表大會（中共第14屆全國人大）預計明年3月5日舉行，外界預料習近平可望連任國家主席，黨政軍領導職務也將同步進入第3個5年任期。