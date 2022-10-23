高雄市左營區日前晚間5時許，街頭發生一起破千萬豪車「勞斯萊斯」與1輛小轎車發生擦撞車禍，有網友看見雙方車輛停在路上便拍照發臉書，立刻引起網友們熱議，也有眼尖網友發現該豪車擁有人是某健身房董座坐駕，平常配有司機；對此，左營分局表示雙方未有酒駕，且事故後續全交由保險公司處理賠償事宜，而豪車當事人也不願評論。

據三立新聞網報導，高雄市左營分局表示，當下車禍後員警依規定到場處理，初步判斷為後車未注意車前狀況，導致車禍發生，雙方駕駛經酒測後排除有酒駕行為，現場也無造成任何人傷亡，目前雙方皆由保險公司處理相關賠償事宜，關於車禍原因，有待進一步調查釐清。

事件發生不久後，也有網友認出車牌指出，勞斯萊斯車主疑似為某健身房董座所有，配有司機，但當事人對目前車禍不願評論，一切交由保險公司處理；據了解，該健身房董座熱心於公益，也捐贈器材給警方，提供情務繁忙的員警能直接健身，在警界傳為美談。

有名網友日前在臉書社團「高雄大小事」發文，並上傳2張照片，照片中有輛破千萬「移動式豪宅」勞斯萊斯發生擦撞車禍，而豪車前方小轎車是輛老Much，疑似豪車的車主下車拍照存證。

此貼文曝光後，也引起網友熱議不斷，並表示「March可以長大變Macan了」、「勞的水箱罩，都可以買一台這Nissan了」、「可以變新車了」、「哇！撩大了，好野人」、「要是撞到的話(勞斯萊斯)全家的腎加一加還不夠用」。