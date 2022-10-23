東勢區中科國小交通車已達使用年限，校友徐浩源23日二度捐贈交通車。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢區中科國小交通車已達使用年限，校友徐浩源新購交通車，23日二度捐贈給母校。教育局表示，徐浩源以父母親名義，感念養育之恩、教誨及對母校栽培的回饋，實為台中之光。

徐浩源小時候每天須徒步繞長路到校上課，以往路況不好，還要涉溪而過，上學路途艱辛，為讓母校學弟妹能平安上下學，2016年捐贈一部交通車，經過6年，承載學生交通車已老舊，車齡達使用年限，今年再新購一部交通車捐贈給學校。

教育局副局長葉俊傑指出，e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源是中科國小第7屆校友，以父母親名義兩次捐贈交通車，感念父母親養育之恩、教誨及對母校栽培的回饋，實為台中之光，也是企業手心向下，捐資興學的榜樣。

葉俊傑提到，徐浩源平日不但樂善好施，更熱衷付出公益事業，每年台北義民祭嘉年華，贊助母校學生到台北展演開口獅，坐雙層巴士遊覽台北市區，體驗客家文化，這次捐資興學為學弟妹挹注更多教育資源，好人善心事蹟讓人感動及敬佩。

東勢區中科國小地處偏鄉，學區南北狹長6公里多，再加上山路蜿蜒，經常下雨，孩子上學非常不方便，這些年因為有交通車接送，除提供學弟妹們更便捷上學之路，學校教學成效良好，吸引很多學區外學生就讀，今年一年級學生數更破10年紀錄。