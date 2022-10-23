國民黨縣長候選人謝福弘23日一連成立後龍、造橋、銅鑼3鄉鎮競選總部，現場除了前縣長傅學鵬、劉政鴻、立委徐志榮到場力挺，曾擔任國民黨主席的立委江啟臣也2度前來站台。謝福弘也針對3鄉鎮提出農業、產業專區、教育等政見。

江啟臣專程到銅鑼場站台助講，並合拍挺謝福弘宣傳影片，當場號召藍營支持者一齊支持謝福弘。江啟臣現場大聲疾呼，要選民支持正藍軍票投有信用、有擔當的黨提名候選人謝福弘，謝福弘也誓言當縣長，要成為最全面的縣長，照顧18鄉鎮，改善區域差距，打造讓縣民安居樂業、富而好禮，具有光榮感的苗栗縣。

謝福弘表示，後龍居於苗栗交通門戶，劉前縣長力主高鐵設站，也為後龍周邊發展奠定初步基礎，他當選縣長之後，就要擴大對苗栗門戶的建設推升，諸如推動新港國中小成立高中部、成立後龍產業專區帶動工作機會、推動好望角縣級風景區、能源教育及遊客中心實現等等。這些都是想方設法，一定要讓後龍的子弟能有回家鄉發展的舞台。

另外針對後龍、造橋、銅鑼等地區特色農、漁、牧業發展的規劃，則首重整合農、漁、牧業產銷能量，運用農漁會技術輔導，改良農漁牧業養殖技術，優化農漁牧產品品質；結合科技活化在地農漁牧業；結合觀光、社區營造、導入在地故事，以在地文化意象建立品牌特色，提高附加價值，帶動產銷，創造農、漁、牧收益藍海。

謝福弘指出，由於這一次選舉，有候選人的背景較為「特殊」，不光他的支持者經常受到關切與壓力，也有其他政黨推薦的年輕候選人陣營支持者傳出被粗暴言詞對待的情形，他認為這是民主政治最錯誤的示範，他堅決反對暴力介入選舉，同時懇請苗栗縣民大家堅定選擇善良的候選人。