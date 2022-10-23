高雄市銀髮族協會第7屆會員大會昨天晚間於林皇宮舉辦，劉美黛(右四)順利從第6屆理事長連任為為第7屆高雄市銀髮族協會理事長，她表示，協會銀髮族成員包含來自各大學退休的教授老師、名人貴婦等，很開心能有優質社團讓長輩參加。(高雄市銀髮族協會提供／林雅惠傳真)

高雄市銀髮族協會第7屆會員大會昨天晚間於林皇宮舉辦，名模林志玲父親也以貴賓身分蒞臨大會，增添活動不少熱絡氣氛。(高雄市銀髮族協會提供／林雅惠傳真)

劉美黛指出，高雄市銀髮族協會會不定時舉辦會員聯誼、休閒旅遊、健康養生講座、銀髮族金融理財等活動。(高雄市銀髮族協會提供／林雅惠傳真)

高雄市銀髮族協會第7屆會員大會昨天晚間於林皇宮舉辦，劉美黛順利從第6屆理事長連任為為第7屆高雄市銀髮族協會理事長，她表示，協會銀髮族成員包含來自各大學退休的教授老師、名人貴婦等，很開心能有優質社團讓長輩參加，名模林志玲父親也以貴賓身分蒞臨大會，增添活動不少熱絡氣氛。

根據了解，高雄市銀髮族協會於2008年正式成立，至今共歷任6屆理事長，分別為1、2屆理事長黃水成為台灣玉山科技協會南台灣分會現任理事長、第3屆理事長為高雄市倫理教育協會前理事長、第4屆為高雄市社會局前科長席震國、第5屆理事長為諭達報關商業股份有限公司總經理莊尚諭及第6屆現任理事長劉美黛。

昨天出席會員大會的貴賓包括有從北部遠道而來的台灣銀髮族協會全國聯合會總會長林幼美、及名模林志玲爸爸、也是全國銀髮族聯合會常務理事林繁男及高雄市議長曾麗燕、市議員陳若翠、台灣與東協國會議員關係總會執行長劉意川、銀髮族協會顧問墨石資本董事長張義發。

台灣銀髮族協會會員中，包括有高雄科技大學營建工程系退休教授羅維、前高雄縣副縣長也是義守大學化學工程系退休教授吳裕文、成功大學交管研究所退休教授陳威利、原第一科大應用日語系退休教授張金塗，及目前在高雄郵政博物館「古早ㄟ高雄 封片珍郵特展」展示的高雄市郵藝學會理事長郭玉燦、高雄市知名河堤社區鼎泰里長張吉雄等人。

劉美黛表示，常接到一些孝順的子女為了幫在家閒著無休閒規劃的父母親報名加入協會，顯見協會在一定程度上，讓有想要結識及有活動休閒的銀髮或退休人士有一個優質的社團可以參與，讓她感覺很開心能夠幫助長輩。

劉美黛指出，高雄市銀髮族協會會不定時舉辦會員聯誼、休閒旅遊、健康養生講座、銀髮族金融理財等活動，協會這幾年因受疫情影響許多活動因此延誤，但會員情誼一直都是很好，感謝各位會員好友支持、疫情逐漸恢復正常，未來會陸續舉辦有藝文及文化氣息的活動，也會規劃與茶道、藝術、文化、花道團體結合舉辦活動，歡迎有興趣的人士逕洽該會。