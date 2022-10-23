已進入退役時程的美國空軍B-1B槍騎兵轟炸機(Lancer)再次接到海外任務，被派往關島安德生空軍基地(Andersen Air Force Base)，以應對局勢持續緊張的西太平洋。

軍事時報(Military Times)報導，美國空軍的記者會上說，這批B-1B是南達科他州艾斯沃斯空軍基地(Ellsworth Air Force Base)的第28轟炸機聯隊，記者會上沒透露派出多少B-1B前往關島。

第28轟炸機聯隊之下有34、37兩個轟炸機中隊，其中第37轟炸機中隊作戰主任丹尼爾‧蒙特中校(Daniel Mount)在新聞稿中說：「我們的專業維護人員是最重要的後盾，他們提供任務準備、維護和有效派遣B-1B發揮了傑出貢獻。」

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這項任務顯然與東北亞局勢有關，北韓首領金正恩在今年持續發動軍演習與飛彈試射，是他自2011年上台以來，武器投放最多的一年。而且人們一直擔心中國大陸可能入侵台灣，尤其在俄烏戰爭持續八個月後，大量的美國武器支援烏嶱，一些軍評家認為美國對台灣安全的關注在減弱。

B-1B轟炸機武器攜帶量龐大，可以裝載75,000 磅(33.75公噸)的彈藥，包括傳統炸彈、JDAM、巡弋飛彈或是雷射導引炸彈等；B-1B可以超音速飛行，航程也相當長，跨洲際飛行無需空中加油。

美國空軍一直在練習更靈敏、更靈活的戰時戰術，因為印太地區的地域廣闊，經常面臨跨洋長距離飛行，美國在此處的基地也不多，除關島美軍基地以外，可以倚仗的就是澳洲、日本與韓國的軍事基地。

今年稍早，4架B-1B與日本自衛隊進行合作，以及與澳洲皇家空軍進行盟友空中加油。

儘管如此，B-1B已面臨汰除，雖然它的服役年份不足40年，但是在2000年後的反恐戰爭期間，持續不間斷的超強度任務，嚴重損耗了B-1B的飛行時數，加上B-1B的可變主翼維修複雜且高昂，美國空軍已在去年封存了17架年份最老，飛行時數最長的B-1B，留下45架。

即將在年底與公眾發表的B-21「突襲者」(Raider)匿蹤轟炸機將會在未來20年同時取代B-1B和 B-2 「精神式」(Spirit)，屆時美國空軍的轟炸機隊將簡化為B-52「同溫層堡壘」(Stratofortress)與B-21兩種機型。