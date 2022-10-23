台北市大安區23日凌晨發生一起死亡車禍，20歲何姓男子駕車沿敦化南路二段往北行駛，在和平東路三段路口時，他左轉撞上對向直行的休旅車，休旅車再撞上和平東路機車待轉區上等紅綠燈的21歲朱姓男子。朱是正在送餐途中的外送員，遭逢橫禍，被整輛車「橫掃」撞飛，送醫急救，凌晨3時許宣告不治。
肇事何姓駕駛酒測值為0，與被他撞另車駕駛，稍早都被依過失致死罪嫌移送北檢。
警方調查，20歲何姓男子今天凌晨0時35分許，駕駛銀色自小客沿敦化南路南往北行駛，行至和平東路左轉，車頭與敦化南路北往南行駛、51歲楊姓男子駕駛的白色自小客發生碰撞，楊的車被彈飛，再碰撞於和平東路西向東機車待轉格停等紅燈的21歲朱姓男子。
何姓男子頭暈送仁愛醫院，僅小擦傷並無大礙。朱姓機車駕駛送國泰醫院搶救，凌晨3時許搶救無效，回天乏術。據了解，朱是某外送平台的外送員，事發當時在外送途中，當場就沒了呼吸心跳，詳細肇事原因仍待調查釐清。
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