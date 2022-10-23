第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨（22日）落幕，其中戲劇《良辰吉時》的歌曲《I Promise》奪得主題歌曲獎，由製作人許常德上台領取這份榮耀，未料今（23日）傳出該歌曲並不是為《良辰吉時》量身製作的，恐不符合報獎資格，對此文化部回應：「若有違規將會撤銷。」

根據文化部網站指出，金鐘獎主題歌曲獎必須是「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。獎勵對象為本點第一款第一目及第二目之戲劇節目、迷你劇集之主題歌曲作詞者、作曲者及演唱者。」不過范曉萱當時接下許常德委託《I Promise》的製作，是為了獻給大甲媽遶境活動，以及替生病的外婆祈福，已於2021年曝光過，後來才成為戲劇《良辰吉時》的主題曲。

根據《TVBS新聞網》報導，文化部影視及流行音樂產業局指出，金鐘獎主題歌曲獎得獎作品《I Promise》由報名單位確認符合獎勵要點規定，並簽署切結書。由於爆發爭議，影視局將立即啟動查證，依照規定要求參賽者說明以及提供佐證資料，並送交評審委員會議進行審議，若屬實將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。

對此，《良辰吉時》報名單位影響原創強調：「在報名時，我們皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業。」