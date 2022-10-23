為了提升長者生活便利，台東縣府招募26家高齡友善場域。（莊哲權攝）

為展現東營造高齡友善環境成效，台東縣衛生局今日舉辦「高齡友善幸福慢活-2022銀髮派對in台東」活動，縣長饒慶鈴表示，今年台東首度招募26間高齡友善場域，改善原有軟硬體設施，提供長者更多友善便利的空間，縣府會持續打造台東成為樂齡友善宜居的城市。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員陳銘風、社會處長陳淑蘭等，今天與長者代表共同揭開台東縣「高齡友善全齡照顧 延緩失能全縣遠景」，並邀請高齡友善場域代表接受高齡親善場域標章。

饒慶鈴表示，為提升高齡者生活便利性，今年首度招募26間高齡友善場域，包含商店、金融機構、餐飲旅宿及長者聚會場所等，改善項目如增設長者專屬服務窗口、提供老花眼鏡、放大商品標示與字體、加裝安全扶手、反光條、防滑地墊及設置無障礙坡道等，讓長者外出的環境更安全友善，提升長者外出意願，增進人際關係及延緩老化。

此外，饒慶鈴也頒發失智友善組織及個人感謝狀。4年來台東縣各鄉鎮衛生所共招募了2409位失智友善天使及419家失智友善組織，感謝他們致力於協助推動失智友善社區計畫，讓失智症患者、照顧者及家屬得到服務與支持，降低對家庭社會的衝擊。

饒慶鈴指出，縣府要建構的樂齡城市，是要讓老人家們盡量少用健保卡，盡量不要占用醫療資源，預防重於治療，醫院可以不去就別去，縣府這4年來不僅在全縣設置91個社區照顧關懷據點、13處聚福食堂及103個文健站，並打造社福樂齡大樓等長者共餐及樂齡學習站點，更榮獲健康城市暨高齡友善城市卓越獎，希望台東的長者都能夠安居健老。