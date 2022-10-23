YouTuber「Gino勁宥」莊凱博2020年5月兩度性侵同一工作室的女直播主，因此遭到法院判刑合併4年10月徒刑，雖然Gino勁宥堅稱是合意性交，最後仍遭最高法院駁回上訴。昨（22）日Gino勁宥睽違1年發布影片，感嘆「人醜怎麼做都是性騷擾」。不過仍遭網友罵爆，「這種人關進去剛好」。

判決書指出，Gino勁宥和朋友們喝完酒後，趁其他同事到隔壁房屋、受害人獨留工作室，性侵得逞，隔天又趁受害人顧及工作室和諧、不想讓家人知道，兩人私下商談時二度性侵得逞。

對此，Gino勁宥在YouTube發布影片，表示自己之所以一直沒有對外發出聲明，是相信有天司法能做出最公正公平的判斷；Gino勁宥提出部分的雙方對話內容，表示被提告後才發現，受害人有男友又對他說自己單身，二審時對他提出300萬賠償金，「好像終於明白為什麼要提告」。

Gino勁宥提到，受害人指控他在過程中有諸多強制動作，不顧她的強烈反抗，驗傷卻是全身上下沒有受傷。另外受害人說自己過程中全身多處受傷，驗傷結果卻非如此，結果法官也採信受害人說法。

Gino勁宥為浪費社會資源表示道歉。（翻攝自Gino勁宥YouTube）

Gino勁宥強調「人醜未必是性騷擾」，事發後網路上充滿對他的長相、人格、形象的批評與謾罵，這些他都接受，不過他提了證據、證人，不知道法官是否認真看待，「這次我真的深刻的體會到，人醜怎麼做都是性騷擾」，最後也向社會大眾道歉對不起。

不過許多網友看了影片後，紛紛痛批「第一時間點看到你的影片，我是很相信你的，但是看了判決書之後，對你感到有點失望」、「你以為民眾不會查判決書喔？有種就把所有對話紀錄都貼上來，準備被受刑人教育囉！可憐」、「笑死，對話紀錄一句一句貼，有種全部貼上來」。

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