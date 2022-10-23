現場展示各式各樣消防救護設備。（洪靖宜攝）

現場展示各式各樣消防救護設備。（洪靖宜攝）

消防署長蕭煥章也到場支持。（洪靖宜攝）

高雄市義勇消防總隊今日舉辦歷年來最盛大的打火兄弟嘉年華會，會中有搜救犬、消防機器人、無人機演練、各式各樣消防救護設備，高雄市義消總隊長陳義永表示，這場打火兄弟嘉年華會主要呈現義消協力警消救護消防救災的紮實訓練與努力，希望市民們支持甚至投入義消總隊大家庭，包含消防署長蕭煥章及高雄市長陳其邁也到場力挺。

「打火兄弟嘉年華盛會」於23日下午2時至6時在衛武營兒童遊戲場盛大登場。這是歷年來最盛大的高雄市義消打火兄弟嘉年華會，不但能看到難得一見的搜救犬、消防機器人、無人機演練，還有一整排各式各樣消防救護設備，有的還相當罕見，現場更有親子防災闖關活動，孩童們能親自體驗操作消防器材，對每樣都感到好奇，現場還有市集可逛，寓教於樂。

消防署長蕭煥章也到場支持，一一參觀各隊攤位，高雄市長陳其邁也到現場相挺，他致詞時提到，感謝義消在發放住警器或是災害發生時協助，在防火宣導上更是盡心盡力。因此他說，為了感謝義消，高市義消自強活動補助費每人從642元，明年增加到1275元，福利互助會明年會增加到1000元，保險費用也同步調升，感謝義消弟兄姊妹與警消同心協力，守護市民。

高雄市義消總隊長陳義永表示，這場打火兄弟嘉年華會主要呈現義消協力警消救護消防救災的紮實訓練與努力，希望市民們支持甚至投入高市義消總隊大家庭，成為薪火相傳的生力軍。另外也為高雄義消量身製作《高雄ㄟ打火兄弟》主題曲，國台語混合，字字句句唱出義消團結力。