黃小貓(黃馨萱) 和嚴藝文獲最佳編劇獎。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女2》開心慶功 。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》在金鐘57喜獲雙金，由嚴藝文、黃小貓(黃馨萱)、范芷綺奪下「戲劇節目編劇獎」，與李清迪與周以文獲得「戲劇類節目攝影獎」，慶功宴上嚴藝文開心地說：「當初拍攝時大家非常地投入且團結一心，希望之後拍每一部戲，大家感情都會這麼好」。

一度盼望能以「嘉玲媽」打破過去無人同角色連莊獲獎紀錄，于子育透露沒獲獎的當下心情有點小小失落，但在聽到嚴藝文與另外兩位編劇獲獎馬上又恢復了好心情，她坦言：「那時候很激動、很開心，嚴藝文非常值得這個獎，也希望未來我們這個團隊還有機會再一起合作，能相遇就是很幸運的事情。」

嚴藝文透露目前正逢新劇本創作卡關期，獲得「戲劇節目編劇獎」是一種很實質上的鼓勵，笑說：「我和另一位編劇小貓，每天開會一開就是8小時，每次掛完電話都差不多12點，就會點鹹酥雞來吃，造成會這麼胖的原因，在這卡關的時候，評審給了一個編劇獎的肯定讓我覺得，好啦，可以再撐一下，不要放棄。」談到新的創作，她透露目前在寫一部關於女演員的故事，「和今天晚上的場景很像，我希望盈萱可以演，她是一直都是我心目中很想合作的演員。」

導演陳長綸則是感謝華視和影響原創的支持，讓團隊們的盡情地發揮與創作，他也感性地說：「很感謝這幾年《俗女》這兩季作品，經由大家的努力完成了，得獎我得過了，也拍過收視好，受到大家喜愛的戲劇，未來的路可以說是滿自由的，在個人里程碑上我非常感謝各位。」

以《四樓的天堂》獲得首座金鐘視后的謝盈萱，也來到《俗女養成記2》慶功宴與導演、演員們團聚，對於謝盈萱在頒獎典禮上意外的插曲，嚴藝文受訪時也幫她澄清說：「當年我也曾在迷你劇集女主角獎入圍兩部戲，在是聽到舞台上唸『嚴藝文』，現場都是歡呼聲聽不清楚是哪部作品，上台後才問『我是哪一齣戲呀？』讓很多網友批評她臭屁」，讓嚴藝文直呼冤枉，也用這個故事為謝盈萱平反一下。

旺福Mami代表團隊表示，＜莎呦娜拉Sayonara＞這首歌很像是《俗女》的一首畢業歌曲，當初和演員們一起看完結篇唱著歌相當地感動，她說：「因為《俗女》我們遇到很多過去不認識的大朋友、小朋友，告訴我們他們聽旺福的歌，也讓旺福有了一張很特別的專輯。」最後也不忘讚譽主唱小民寫的台語歌非常地好聽。

回顧金鐘好戲《俗女養成記2》敬請鎖定每週日晚間9點華視主頻，或是透過CATCAHPLAY＋影音平台收看。