立達國際股份有限公司今天在漢來巨蛋舉辦越南婦女節活動，現場長官貴賓合影。(立達國際股份有限公司提供／林雅惠傳真)

立達國際股份有限公司今天在漢來巨蛋舉辦越南婦女節活動，現場有台灣和越南駐外代表出席，共同期盼台灣廠商與越南企業達成更多的經濟合作，促進台越經濟發展的共榮。

根據國家發展委員會統計至去年底在台越南人數已達36.3萬餘人次，越南在台人口日與俱增，可見越南族群在台消費規模將有所增長，近年來越南經濟規模持續穩定增長之下，其經濟規模2021年GDP已逾3626億美金，許多國內企業預期加大跨國投資並積極佈局越南市場。

駐越南台北經濟文化辦事處前駐越代表表示，期盼台灣廠商與越南企業達成更多的經濟合作，共同促進台越經濟發展的共榮前景。

立法委員林岱樺指出，在台灣的民間企業，可成為台越的外交指標，共進、共榮的軟實力外交，促進台越文化的大進步。

立達國際股份有限公司於越南市場投入已達15年之久，今日逢越南婦女節日，邀請越南新住民、越南移工、越南留學生等各階層代表與會，立達國際為越南族群向政府呼籲給予越南族群更多資源的挹注。

立達國際董事長宋小麗表示，國內許多企業想與越南市場接軌，但舉足維艱，立達國際因此成立在台越南文電商平台「LifeBox」，其優勢除越南文的內容順應越南族群民眾外，台灣廠商可透過上架該電商平台，直效性的接觸到在台越南消費者，再進一步跨境進入越南市場，避免資源過多耗費。