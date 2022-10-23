有熱血影迷戴頭套找樋口真嗣簽名。（雄影提供）

2022高雄電影節影劇國際講座，22日迎來《正宗哥吉拉》、《新‧超人力霸王》導演樋口真嗣，分享近40年的特攝創作生涯，公開結合日本傳統的特攝美學和社會現象，持續驚喜新世代影迷的祕訣。以風格獨具特攝視覺聞名國際的樋口真嗣，新片《新‧超人力霸王》由日本影視神級人物庵野秀明撰寫劇本，不僅稱霸日本真人電影票房冠軍，在台灣上映首周末也立刻拿下新片票房冠軍。

樋口真嗣以《正宗哥吉拉》獲得第40回日本電影學院獎最佳導演，在40年前入行，加入第一代哥吉拉製作的劇組，然後受到美國類型片像「星戰」系列的影響，開始思考日本特攝片的轉型，平成初期，新式拍攝模式結合CG動畫的提案吸引投資人的注意，因此有機會當上導演。

在日本如果要當導演，通常要從助手開始熬很長的時間才有機會，樋口真嗣玩笑說：「不好意思，先插隊了。」提到如何拍出真人與動畫平衡的電影，他開玩笑稱，自己是失敗的那類型，最好的方式就是不要拍這類型的電影。特攝的定義就是藉由「特別拍攝」的手法，來創作出普通攝影無法呈現的意象，而技術雖然重要，更重要的是想像力和創造力，樋口真嗣的工作即是將想像化為真實。

講座上樋口真嗣分享許多影片與設計圖、設計手稿和CG模型製作過程，甚至公開在作品中未被使用的素材。導演首先講述特攝技術從以前到現在的演進，再延伸至日本的特攝技術的演進，用一部影片讓觀眾更了解日本特攝電影的歷程。

影片放映過程中樋口真嗣也會做講解，和觀眾開玩笑，放到自己的作品和經典角色時觀眾傳出驚呼，影片結束也引起熱烈的鼓掌，他也按照時序介紹了三種時期的哥吉拉，讓觀眾了解不同型態的怪物是怎麼被設計及創造出來的。