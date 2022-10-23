遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯（右）與社會組金牌許育鈴合影。（SOGO提供）

新冠疫情流感化，自煮取代外食成為防疫新常態，長年倡導食安與永續飲食的遠東SOGO百貨首創「遠東SOGO防疫餐競賽」，今年邁入第三屆，今（23日）假台北復興館進行總決賽，許育鈴「日不落之魅力四射」獲得最高榮譽社會組金牌，獨得15萬元獎金，17歲的潘佳宜以「捲」獲得學生組金牌。

「2022第三屆遠東SOGO宅料理競賽」由遠東SOGO、太平洋崇光文教基金會、遠東集團徐元智先生紀念基金會主辦，全民健康基金會、香格里拉台北遠東國際大飯店協辦，推廣居家防疫、自煮料理，無參賽門檻，打破年齡與距離限制，邀請全民以鍋鏟記錄後疫情時代的餐飲文化變遷。

共同主辦的徐元智先生紀念基金會，培育餐飲尖兵達12年，本屆宅料理競賽也新增未滿22歲的「學生組」，規模更盛大。全民健康基金會也連續三年擔任協辦，以專業醫療與營養角度給出建議。

「SOGO要找的是『以料理發揮社會影響力』的人」，遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，防疫餐競賽是遠東SOGO將食安、防疫和永續飲食概念，帶入供應鏈管理、與顧客議合的新概念，比的不僅是廚藝，更進而推廣綠色飲食精神。

本屆參賽組數較去年增加逾三成，北北基僅占四成，更多來自各地的好手，年齡橫跨7至81歲，進決賽的選手平均僅28.9歲，較往年大幅降低，顯示經過三年的疫情洗禮，培養出更多宅家大廚。

決賽當天，20組晉級選手直播90分鐘烹飪過程後，親送餐點至遠東SOGO台北復興館評比。外場由遠東SOGO董事長黃晴雯領隊，徐元智先生紀念基金會執行長黃茂德、全民健康基金會執行長粘曉菁、滾石文化董事長段鍾沂、和食EN總經理齊藤進、N°168 PRIME林冠成主廚，及瑞康國際董事長蔡蕙玲擔任評審；內場由香格里拉台北遠東大飯店醉月樓，與馬可波羅義大利餐廳主廚領銜，率專業廚師與營養師評分，另有國際餐飲品牌顧問，選出最具商業潛力的特別獎。

本屆防疫餐選手響應綠色永續飲食，優勝作品的共通點，是最大化利用當季食材，例如秋刀內臟入菜、石斑魚骨熬湯、蔬菜邊角料切碎使用等。此外，評審團也點出，擺盤精緻度堪比國際水準。

遠東SOGO長年倡導食安與永續飲食，是台灣第一個全面淘汰美耐皿，和一次性餐具的連鎖百貨，同時推動「無痕飲食」，舉辦全台最大規模小農展，串連全台通路展售小農安心商品，目前各店有95%為環保署認證之綠色餐廳。

今年起，連續3年獲「國家企業環保獎」的遠東SOGO，將「綠色飲食」列為評分項目，呼籲參賽者使用在地食材、減少食物碳足跡、不浪費食材等元素，並在料理包裝、呈現過程，實踐環保減塑等低碳精神。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯從料理體會到，愛有很多層面都是透過飲食傳承下來的。「透過菜來傳遞愛的味道，是SOGO很重要的精神，我想藉今年的合作，和逆風劇團攜手用料理改變社會。」

以第一屆優勝作品「養生無錫排骨」為例，這是一位醫生娘在疫情期間，為了夜歸的醫生兒子設計的食譜，是一道為愛而生的作品。為了進一步推廣自煮健康飲食，遠東SOGO今年將其商品化成料理包進行募資，所得扣除成本，提供給關懷高風險少年的「逆風劇團」作為提升餐飲環境的費用。詳情請上flyingV募資平台搜尋：防疫料理包。