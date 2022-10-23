預賽5連勝後複賽卻吞3連敗，中華隊在最終戰投打俱佳，以3比1擊敗墨西哥，成功報了複賽落敗的一箭之仇，也奪下U23世界盃棒球賽隊史最佳成績，首度站上頒獎台，總教練謝承勳賽後也忍不住開心落淚，但他說：「這不是哭，是感動！」

過去中華隊在U23世界盃最佳成績是2018年第5名，今年身為地主先在預賽打出5連勝，但到複賽卻接連不敵韓國、墨西哥、澳洲，好在最終戰投打回溫，一舉將隊史最佳成績推高到第3名。

率隊奪下季軍後，不少球員都忍不住流下淚水，總教練謝承勳同樣也是紅了眼眶，但他說：「這不是哭，是感動！」他透露，雖然複賽吞下3連敗，賽前仍鼓勵選手，最終戰不要有壓力，盡情發揮，不要去想結果。

謝承勳感謝其他交手過的隊伍，讓選手、教練都學習到很多，「相信這批年輕選手一定也學到很多，希望他們能繼續加油。」

同時謝承勳也感謝教練團、情蒐人員的幫忙，才能有這次的成績，「這次在台灣打，不管是教練團還是選手，心裡都有壓力在，但還是提醒大家不要有太大家力，放開來打，把平常練習的態度來出來就好。」