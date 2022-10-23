民進黨新北市議員廖宜琨、民進黨新北市長候選人林佳龍聯合競選總部今在樹林成立，現場集結超過千名民眾相挺，林佳龍、桃園市長鄭文燦都肯定廖宜琨的問政成績。（蔡雯如攝）

民進黨新北市議員廖宜琨、民進黨新北市長候選人林佳龍聯合競選總部今在樹林成立，現場集結超過千名民眾相挺，數十名里長、在地社團理事長都出席。林佳龍表示，他與廖宜琨相處下來，發現廖是很特別的人，別人有的、缺少的優點通通都有，問政認真，做出實績，學習的專業又是金融與商業，議會最缺這種人才，希望民眾持續支持他連任。

桃園市長鄭文燦、新北市小英之友會總會長賴正時、立委蘇巧慧和羅致政等人今來站台力挺。鄭文燦表示，廖宜琨在議會的問政很有內容，完全沒有新生代議員會怯場的感覺，又擁有國際金融分析師的執照，非常具有專業能力，如今到了期末考時間，廖宜琨服務好，成績自然要好，希望民眾用選票，讓他連任。

林佳龍說，產業經濟是廖宜琨的專業，這在議員當中很稀有，他在議會問政成績有目共睹，絕對能持續帶領新北大翻新，尤其樹林有大柑園產業園區，金屬、家具等傳統產業都極具競爭力，未來如何將樹林作為核心，吸引人才，需要有好的議員、市長配合。

林佳龍表示，針對樹林地區交通，台65如何分流、外環道路如何進入市區，這些他在擔任交通部長時都相當支持，另外，他也規畫要做捷運溪北線，貫穿三重、蘆洲、五股等地，帶動周邊產業升級，讓新北能夠真的升格升級。

廖宜琨說，本次選舉是他壓力最大的一次，因為他既不是新人，也不是最年輕的候選人，只能靠服務，讓自己被看見，他4年來服務不間斷，樹林近年重大建設，像是保安市場、捷運萬大線、捷運三鶯線、公園等，他都在議會積極爭取，今年也是最早站路口、戰車的候選人，希望民眾能看見他的服務熱忱，站出來投票。