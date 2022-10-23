113號選手郭品薰奪下CTDSF青少年單人A組拉丁舞冠軍。（柯宗緯翻攝）

2022大高雄盃運動舞蹈全國公開賽、中華舞總國手選拔積分賽暨單人舞全國排名積分賽，22日高雄圓山飯店登場，全國200對選手齊聚同場尬舞。今年更效仿國際賽事慣例，將決賽與晚宴舉同時進行，讓選手體會到歐洲宮庭宴會般的盛大與隆重，其中高雄在地選手郭品薰拿下CTDSF青少年單人A組拉丁舞冠軍。

主辦單位為中華民國體育運動舞蹈總會，高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會承辦，承辦人是今年5月剛從選手身份退役下來的職業十項冠軍選手許哲睿、蔡宛蓁，分別擔任港都國標舞協會祕書長及理事長，賽事因疫情受波及，舉辦日期及場地一變再變，最後選在高雄市歷史悠久、中式宮殿建築的圓山大飯店舉行。

蔡宛蓁表示，因為疫情肆虐，從去年開始，中華舞總在全國舉辦了12場全國積分賽，今年更是舉辦13場積分賽事，讓台灣的選手能在因為全球疫情影響，無法出國參與國際賽事的情況下，未來在台灣繼續為開放國境後與世界接軌做準備。

國手選拔積分賽暨單人舞全國排名積分賽，從第一站開始，每一場都有超過百位選手參賽，承辦人許哲睿指出，以往大家都認為國標舞比賽都是雙人舞要一男一女，但在高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會與中華舞總的大力推廣下，國標舞近幾年已經深入國中小校園，甚至世界運動會及全民運動會都有運動舞蹈的項目。

因為事關年度國手資格，參與比賽的選手們無不卯足全力，力拚國手資格為台爭光。全台灣積分排名前面的種子選手幾乎都來，其中也有高雄在地的好手郭品薰、陳亭瑀，郭品薰不負眾望，拿下CTDSF 青少年單人A組拉丁舞冠軍。