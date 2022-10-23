台灣學生聯合會23日舉辦桃園市長候選人青年論壇，對於房價高漲，民眾黨賴香伶認為要推囤房特別稅，批桃園社會住宅不足，無黨籍鄭寶清以政府幫出頭期款應對。民進黨鄭運鵬則指北市社宅推動不佳，桃園將逐步改善。國民黨張善政因有行程未出席。

會談中賴香伶首先發言，她說，桃園空屋達8.6％，因此推囤房特別稅，讓手握3房以上房東主動釋出房子，改善高房價問題。賴香伶提到，桃園社宅在桃園市長鄭文燦任內開始，但數量其實蠻少的，分布也不是很均衡。她若上任，除盤點現有基地，也以捷運引導1站1社宅。

鄭運鵬則說，他提的政策合理、體貼、有未來。他提到，台北市長柯文哲降低台北市房屋稅，卻便宜豪宅所有人。而台北市最需要的是社會住宅，但若以賴香伶的標準，台北市社宅價格、數量，顯然是不及格的。鄭運鵬說，桃園下一步可以改善，但也希望要用單一標準檢查不同執政的縣市。

鄭寶清則說，年輕人最大問題是買不起房子，怎麼敢結婚、生小孩。他推動政府幫年輕人出購屋頭期款，被轟是騙選票。鄭寶清說住宅法第7條寫的清清楚楚，政府可以用容積蒐集錢。鄭寶清也說，政府社會住宅價格高的離譜，歐洲社會住宅是最低工資的3分之1，一定要幫助年輕人。

3名候選人中僅張善政因行程排不出來未出席，鄭運鵬也抨擊，很遺憾國民黨只看到選票，不願意多花時間座談。對於鄭運鵬拿出席與否揶揄，凌濤也表示，各界邀約行程緊湊，已先行答應其他規畫，若排開對邀請人不好意思。相信鄭運鵬在好幾場活動，包括周五新選風連線的擂台也不克出席，都是相同原因，用「出席與否」攻擊對手，脫離青年政策討論，格調不高也不夠厚道。