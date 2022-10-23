國民黨屏東縣長候選人蘇清泉表示，前幾天看到一輛從恆春地區後送的救護車被塞在「種樹百里」的車陣當中，另外四年前潘孟安對屏東鄉親承諾高鐵及高捷延伸到屏東，一晃就是四年過去了，看到高鐵及高捷延伸到屏東了嗎？蘇清泉批評，潘孟安承諾的6項交通建設，到目前為止真的一項都沒做，他真心地呼籲周春米，政見落實很重要，不要再呼嚨屏東鄉親了！

蘇清泉今（23）日在臉書質疑，周春米有龐大的行政資源選舉，初選都能辦3000場說明會，但卻連「種樹百里」這麼大的民怨，周春米委員卻經過3個多月才反應「原來」自己有立委職權可以找交通部監督，但是解決方案討論只是在冷氣房開會，真的令人匪夷所思！屏東鄉親的聲音似乎與執政當權者有3個月的距離。

蘇清泉提到，前幾天看到一輛從恆春地區後送的救護車被塞在「種樹百里」的車陣當中，內心十分不捨。從醫的他知道搶救病人的每一秒都很珍貴，然而民眾的生命卻被錯誤政策給耽擱，執政者有權利而不作為，這是民眾最無法接受的！

蘇清泉強調與基層民眾在一起，了解民眾的需求及困境，傾聽民眾的聲音，尤其當他看到屏東醫療資源及交通建設缺乏時，總希望能為鄉親爭取更多服務。

蘇清泉說，還記得四年前(2018.10.14)，賴院長及潘縣長對屏東鄉親的承諾，高鐵及高捷延伸到屏東，很快會有好消息！這個很快一晃就是四年過去了！各位鄉親，現在看到高鐵及高捷延伸到屏東了嗎？

蘇清泉質疑，目前高鐵延伸屏東的環評能否通過，八字都還沒一撇，卻已聽到周春米說屏東高鐵站明年一定動工的承諾，而明年到底要怎麼動工是不是該說清楚？他真心地呼籲周春米，政見落實很重要，不要再呼嚨屏東鄉親了！