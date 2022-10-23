女星林志玲老公AKIRA（黑澤良平）近期和妻兒一同回台，他驚喜現身金鐘57綜藝節目頒獎典禮，更擔任頒獎人，活動中大秀流利中文，可見下了不少苦心，。林志玲和女星小S過去在節目中時常鬥嘴，私交相當不錯，而AKIRA這次與小S都有出席金鐘獎，在後台相遇的兩人大方合照，也讓林志玲親自回應了。

女星林志玲和小S認識18年，過去小S在節目上時常虧林志玲，2019年林志玲結婚邀請許多好友出席婚禮，在婚禮上小S人來瘋幫忙脫「第一代國民姊夫」AKIRA的衣服，讓對方嚇到急阻止，之後林志玲隨老公定居日本，近期才回到台灣，第57屆金鐘獎AKIRA驚喜現身，擔任「最具人氣綜藝節目獎」的頒獎人，上台後他以流利中文介紹自己：「大家好，我是第一代姐夫ARKIR。」

AKIRA高情商地繼續說：「每個入圍節目都是觀眾最喜歡的，每個人的姊夫也都是最棒的。」台下的小S則是微笑回應，事後兩人在後台碰面，留下同框合照，小S正經地發言：「很開心志玲也有了一個很棒的老公和家庭」，並用大拇指的表情符號來表示對AKIRA的欣賞，林志玲也親自回應：「妳的溫暖我都收到了～我們要一起幸福下去喔」。

小S與AKIRA同框，寫下：「很開心志玲也有了一個很棒的老公和家庭」。（圖／小Sfacebook）

許多網友則對小S的轉變感到不習慣，紛紛搞笑調侃：「S姊不可能講這麼溫暖的話吧」、「Akira的眼神:別以為我不知道，妳一天到晚欺負我老婆。」、「你們肩膀一樣高耶」、「小S跟第一任國民姐夫合照，帥翻」、「突然沒有吐槽的正經講話好不習慣 哈哈哈」、「S跳一下，就會刺傷AKlRA的下巴...」、「小S堪稱國民姐夫殺手」、「感覺S的手不好行動才沒對第一代姐夫下手」。