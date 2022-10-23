宿舍寢室內掛上「奠字燈籠」，網友一見嚇壞「早晚出事」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

歹吉兆，早晚上山頭！有男子在網上分享2張照片，照片中位於某大學宿舍內寢室，有張上舖床位上四周裝設幕簾外，還掛上寫著「奠」字的燈籠，除此之外，學生還打上黃綠色燈光，讓整間寢室充滿陰森詭譎的氣氛；網友一見照片也罵翻「這叫觸霉頭」、「家中肯定沒老人！如果有肯定罵死你」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，照片中疑似在某大學寢室內，學生在自己的床位上四周裝設幕簾外，竟然還掛上寫著「奠」字的燈籠，不僅如此，還打上黃綠色的燈光，整個宿舍寢室呈現陰森森的詭譎氣氛；對此原PO也在貼文寫下「現在的小孩怎麼都這麼會玩」。

宿舍寢室內掛上「奠字燈籠」，網友一見嚇壞「早晚出事」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留表示「鬼片看太多了」、「宿舍弄成這樣 管理的人不會靠X？」、「肯定有親友從事相關行業的」、「這叫觸霉頭」、「傻眼，孩子這樣很容易引來那些」、「怪怪的不好吧」、「歹吉兆，早晚上山頭」、「別玩出事來」、「家中肯定沒老人！如果有肯定罵死你」、「容易引來一些陰的」。