民進黨台中市議員蕭隆澤競選總部23日成立。（蕭隆澤提供／陳淑娥台中傳真）

民進黨台中市議員蕭隆澤拚連任，23日攜手市長候選人蔡其昌舉辦聯合競選總部成立大會，現場湧入超過千人高喊凍蒜。前立法院院長蘇嘉全披掛綵帶，呼籲集中選票、支持連任，「市長投2號蔡其昌、議員支持2號蕭隆澤！」

蔡其昌、蕭隆澤聯合競選總部23日上午在潭秀國中旁舉行成立大會，吹吹風薩克斯風樂團演奏炒熱氣勢，現場超過千人湧入力挺。立委張廖萬堅、何欣純及台中英系市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、市議員參選人陳俞融等人接力上台助講，並致贈好彩頭、包子、粽子等，預祝蕭隆澤高票連任。

蔡其昌在支持者夾道簇擁之下大進場，民眾不斷高喊凍蒜，氣勢如虹，他上台肯定蕭隆澤問政專業、服務勤快，呼籲千萬不要分票，支持蕭隆澤高票連任；同時呼籲唯有換市長，才能讓潭子大發展。

前立法院院長蘇嘉全為蕭隆澤披掛綵帶，他期許蕭隆澤繼續承擔，也呼籲支持者集中力量、不要分票、幫忙固票及拉票。

蕭隆澤率競選團隊上台，先感謝鄉親對他的鼓勵疼惜，並向支持者懇託「11月26日市長投2號蔡其昌、議員支持2號蕭隆澤！」他也呼應蔡其昌提出的65歲老人健保持續補助、老人愛心卡擴大使用、兒童營養午餐免費等政見。