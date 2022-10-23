佳里區公所趁假日在佳里公園舉辦社造成果展，吸引近千人次到場參觀，警方趁機宣導反賄選、肅毒與打詐，另在現場舉辦有獎徵答，提升民眾交通安全常識。

佳里區公所在佳里公園舉辦社區營造成果展，還有兒童故事劇場，吸引不少假日人潮。

社造成果展活動中，放映1支社區影片呈現老中青3代樂活生命力，還有原住民及新住民共融友好情誼；反應佳里區的在地的多元人文特色。

佳里警分局現場宣導反賄選、肅毒、打詐以及交通、婦幼安全工作，交通組長以「幸運轉輪」遊戲，提供現場民眾選取交通常識題號，以有獎徵答方式實施宣導，氣氛熱絡且溫馨。

天氣進入秋、冬，民眾進補及年終尾牙等飲宴機會增多，造成酒駕機案件增多，警方提醒民眾，為防制酒駕肇事，呼籲飲酒後應找「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」。

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