年終衝刺台灣運彩銷售額，台灣運推出「買運彩、瘋足球、抽Porsche」活動，並同步召募網路投注會員再送全聯禮券。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

四年一次的世界盃足球賽將在11月底於卡達登場，台灣運彩發行機構威鋼科技搭上這波世足熱潮，順勢推出「買運彩、瘋足球、抽Porsche」活動，將送出兩台價值358萬元的保時捷，以及每份8萬8千元的現金獎100份；中華民國運彩經銷商商業同業公會也加碼送全聯券1000元，同步召募網路下注運彩會員。

中華民國運彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，去年運動彩券銷售達466億，今年還剩2個月，預估今年銷售總額可突破500億元並上看600億的規模；發行機構也趁勢追擊，從即日起到12月19日分兩波段要送出兩台保持捷，以及總值88萬元的現金獎，只要彩迷們單張投注超過2千元就有機會把名車開回家。

何昱奇說，世足賽即將開打，疫情下已經讓民眾悶太久了，此次世界盃在眾多球星參賽下，精采可期，運彩商會也整理世界盃分組對戰足球賽的分組表，與球迷一起猜測冠軍隊伍，只要加入網路投注會員行列，預測世足盃冠軍成功還可再獲全聯禮券1000元，限額200名。