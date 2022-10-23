外型神似日本卡通動畫《七龍珠》反派角色「魔人普烏」的曼城前鋒哈蘭德（Erling Haaland），22日在英超第13輪比賽面對布萊頓，哈蘭德場上展現如同魔人普烏般的破壞力，狂野頂開對方後衛進帳本場首球，再次上演了梅開二度的戲碼，幫助曼城3比1擊退布萊頓收下勝利，哈蘭德在11場比賽打進17顆聯賽進球，創下英超最速紀錄。

前1場交手利物浦的豪門大對決，哈蘭德整場遭到「紅軍」世界級中衛范戴克（Virgil van Dijk）嚴防，整場未能取得進球，也中斷連續8場各項賽事皆有破門紀錄。

曼城此戰面對實力同樣不俗的布萊頓，不過在主帥波特（Graham Potter）遭到切爾西挖腳之後，布萊頓賽前只有2平2負的戰績，近況並不是太理想，這也給了前役悶了整場的哈蘭德找回射門靴的機會。

比賽第21分鐘，曼城守門員艾德森（Ederson）長傳至前場，哈蘭德成功接應後先甩開了出擊失敗的布萊頓守門員桑契斯（Robert Sanchez），接著再用精壯身軀撞開後衛韋布斯特（Adam Webster）打入空門，儘管動作大了些，不過裁判並沒有任何表示。

接著曼城在第43分鐘獲得罰12碼機會，由哈蘭德主罰攻下單場第2顆進球，帶領曼城在終場結束後以3比1獲勝，哈蘭德只花了11場比賽就在英超攻進17球，打破了退役名將寇爾（Andy Cole）16場進17球的最速聯賽紀錄，在5大聯賽中也僅次於C羅（Cristiano Ronaldo）在2014-15年賽季，當時仍身穿西甲皇家馬德里球衣的他在11場聯賽中打進18球。