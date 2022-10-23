台南市教育產業工會與台南市教師會向市長、市議員候選人提出10大教育政策訴求。(曹婷婷攝)

九合一選舉倒數34天，台南市教育產業工會與台南市教師會今天向市長、議員候選人提出10大教育政策訴求，獲2名無黨籍市長候選人、23名市議員候選人連署。教師組織本月13日也已拜訪台南市長黃偉哲，黃允諾，未來除將向中央爭取經費，也會視市府財政逐步落實。

台南市教育產業工會與台南市教師會的會員逾8500人，是台南市人數最龐大民間組織，每4年於縣市長及議員選舉前拋出教育訴求，並於1屆任期後檢視政策落實度。台南市教育產業工會理事長陳葦芸指出，檢視過去4年訴求，達成率不到一半，仍有很大努力空間。

10大訴求包括降低班級人數及師生比、國中小校長遴選聘任辦法民主化、減少疊床架屋的問卷調查、落實行政減量、降低代理教師比例並給予代理教師完整聘期、要求編列班班有冷氣的相關預算、爭取增加特教巡迴班與巡迴教師員額及特教助理員時數、補足學生在校需求的校園保全人力、尊重學校教評會運作、確認雙語發展方向及尊重各校自訂雙語計畫與發展特色。

教師組織於今年暑假針對10大訴求辦理票選，選出前3名最受重視且急需改善問題，分別為降低班級人數及師生比、落實行政減量、降低代理教師比例並給予代理教師完整聘期。

陳葦芸說，降低班級師生比、落實行政減量、給予代理教師完整聘期等訴求，是教育第一線人員認為急需改善的問題，爭取多年仍走在努力的路上。

此外，今年也聚焦多項延續性政策，如中央制定「班班有冷氣」政策，後續衍生清潔、維護等費用才是大問題，地方政府應有相關配套。陳葦芸說，日前拜訪台南市長黃偉哲，他表示，將向中央爭取經費。

教師組織幹部近來也陸續拜訪市長及議員候選人，闡述各項議題重要性，目前已簽署的市長候選人為許忠信、吳炳輝，議員候選人有朱正軒、沈震東、姚正玉、王家貞、林易瑩、蔡筱薇、林美燕、李啟維、李偉智、蔡旺詮、林冠維、陳怡珍、許又仁、李宗翰、許至椿、曾培雅、李中岑、周奕齊、周麗津、林瑋、蔡明峰、洪岳銘、李鎮國。眾人除簽署認同也承諾當選後會協助推動與監督。

黃偉哲今天雖未能出席，但請市府副祕書長王揚智代表參加，王揚智說，市府會視財政狀況逐一達成，並與中央合作，申請相關補助。國民黨市長候選人謝龍介今也因行程未出席，已約定下周拜訪。