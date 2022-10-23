國內掀起運動抓寶風潮！為了提倡健康樂活意識、讓登山健走更有樂趣，南山人壽在邁向60周年之際，與健行筆記攜手推出「神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走活動，串聯全台灣60條步道，不僅能蒐集步道寶石，還有抽中iPhone 14 Pro等機會，要號召全民參與登山健走，探索島嶼之美、挑戰步道環台。

南山人壽「神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走活動，於全台灣60條特色步道上放置「虛擬寶石」，只要下載APP並完成報名開始任務，就能透過行動裝置蒐集步道寶石，解鎖任務還可獲得抽獎機會，在享受自然美景的同時，也能愈走愈健康；民眾只要在活動期間(111年10月22日至12月25日止)完成指定步道任務，就有機會抽iPhone 14 Pro、GoPro等好禮，還能累積步數做公益。

「神壽任務—環台步道馬拉松」也結合公益專案；南山人壽發起「一步益腳印」健走挑戰賽，若民眾下載「BAM活力洋溢 APP」並參與團體挑戰賽，用戶總步數自10月22日至10月31日止累計達到6億步，南山人壽將捐出新臺幣20萬元予彰化縣水尾國小，支持水尾國小學童的空手道訓練，幫助小健將們勇敢逐夢；民眾參與活動所累積的步數，將化作愛心捐助給偏鄉學校，讓每一步都更添意義。

南山人壽代理總經理范文偉表示，現代人離不開手機、平板等行動裝置，為鼓勵民眾走出戶外，南山人壽已連續兩年攜手健行筆記，設計步道寶石蒐集任務，今年場域橫跨北北基、桃竹苗、中區、南區、宜花東五大區，共60條特色步道，無非是希望透過數位工具，讓登山健走變得更有趣也更親民，全台灣的民眾都能拿著手機穿梭山林步道，一起運動抓寶，增進健康的同時還能參加抽獎、齊心做公益！

南山人壽認為，健康是最珍貴的保險，近年已將保險的價值從事後理賠延伸至事前預防，積極透過「健康守護圈」擴展客戶服務的層次，協助保戶做好全方位健康管理。

南山人壽也邀請健康守護圈合作夥伴，包含阿瘦皮鞋、桂冠營養研究室、Cofit、聯新運醫協辦「神壽任務—環台步道馬拉松」，喚醒大眾對於健康管理的意識，鼓勵大家燃起熱血台灣魂，挑戰步道環台，探索台灣壯麗的山岳與海景。